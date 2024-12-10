Isparta'da askeri helikopter düştü: Biri Tuğgeneral altı şehit

Isparta’da yaşanan helikopter kazasında 6 asker şehit oldu. Olay dün saat 11.00 sıralarında Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsa Baydilli





İKİ HELİKOPTER TEMAS ETTİ

Yaşanan olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan ilk açıklamada, “UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” denildi. Yaralı personelin durumuna dair MSB’den yapılan ikinci açıklamada ise, “Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kazanın ardından şehit askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Mustafa Atakan Dut

Kazanın nedeni hakkında açıklama yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirtti. Erin, “Kara Havacılık Okulu’nda düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü” ifadelerini kullandı. Temas sonrası diğer helikopterin bölgeye güvenli iniş yaptığı öğrenildi. Vali Erin, bu helikopterdeki 2 askeri hastanede ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.

Taha Nergis





ŞEHADET HABERİ AİLELERİNE VERİLDİ

Kazada şehit olanların isimleri belirlendi. Helikopter içerisindeki; Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Tunahan Dağlı (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ile Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu. Öte yandan 6 şehidin şehadet haberi ailelerine ulaştırıldı.

Ceyhun Kalyoncu





ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Görgü tanığı Mustafa Yılmaz, helikopterin düştüğünü anları anlattı. Yılmaz, “Ben burada akaryakıt istasyonunda görevliyim. Saat 11.00 sıralarında bir araca yakıt vermek için dışarıya çıktığımda gürültülü bir çarpışma sesi duydum. Sesin geldiği yöne doğru döndüğümde helikopterin pervanesinin düştüğünü ve kanadının koptuğunu gördüm. Daha sonra helikopterin bir anda alev topuna döndüğünü gördüm” diye konuştu.

Tunahan Dağlı





ŞEHİTLERE TAZİYE MESAJI

Kaza sonra taziye mesajları peşpeşe geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesaplarından şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hüseyin İpek



