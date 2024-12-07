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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

14:397/12/2024, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memurları Mehmet Tozun ve Mustafa Akgül'ün ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkılacağını vurgulayarak, ailelerine sabır ve metanet diledi.


Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tozun'un ile Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Akgül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



#Şehit polis memuru Mehmet Tozun
#şehit Polis Memuru Mustafa Akgül
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı

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