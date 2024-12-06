YARALI MESLEKTAŞI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI





Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı. Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle şehit meslektaşının tabutu başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp, "Sen ne kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.