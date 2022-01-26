Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB yönetimine tepki: Yaşanan tam bir basiretsizliktir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş ve kendisine yöneltilen eleştirileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu kendisini, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." ifadeleriyle savunmuştu.

Söz konusu gelişmeleri NTV - Star ortak canlı yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu ve CHP yönetimindeki İBB'yi sert sözlerle hedef aldı.

"İSTANBUL'DA YAŞANANLARIN SORUMLUSU BELLİ"

Erdoğan açıklamasında, İstanbul'a yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Ben de İBB Başkanlığı yaptım. Neresinde ne var, nasıl giderilir bilen birisiyim. Tuzlanmayan yollarda, araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşturursa sorumlusu vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Ekranlarda izledik. Önceki yılların altında bir yağış söz konusu olmasına rağmen yol açma çalışmalarının yapılamamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik." diye konuştu.

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Yaşananları 'tam bir basiretsizlik' olarak nitelendiren Erdoğan, "Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Tüm tedbirleri önceden almalısınız. Yönetimi devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmek için İçişleri ve Ulaştırma Bakanı'mı İstanbul'a gönderdim. Süratle İstanbul'a intikal etmelisiniz. yerinde koordine etmelisiniz dedim." ifadelerini kullandı.

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