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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Pazartesi'den itibaren geçerli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada; Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla kendi rekorunu kırdığını belirtti. Ayrıca Erdoğan, "Bir müjdemiz var" diyerek "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme Pazartesi'den itibaren geçerli olacak." dedi.

15:01 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:06 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada; ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdiğini belirterek yeni düzenlemenin Pazartesi gününden itibaren başlayacağını belirtti.

Marifetin iltifata tabii olduğunu söyleyen Erdoğan, "
Başarıyı takdir, hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan ve Sayın Ticaret Bakanımız ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarını detaylıca anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil. Sizlerin nezdinde 150 bin ihracatçımızın her birine Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum."
diye konuştu.

İhracatçıların ticaret diplomasisinin öncü neferleri, akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak gördüklerini her zaman söylediğini kaydeden Erdoğan, ihracatçılarla yol yürümekten hem bahtiyarlık hem de büyük şeref duyduğunu dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıların yürüttüğü çalışmalarda daima yanın olduğunu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapısını her zaman açık tuttuğunu, her meseleleriyle bizzat ilgilenmeye, sorunlara pratik, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulmaya gayret ettiğini anlattı.


İhracatçıların çalıştığını kendilerinin de yardım ettiğine dikkati çeken Erdoğan,
"Siz ürettiniz, biz de sizi destekledik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Siz yeni pazarlar aradınız, biz de sizin yolunuzu açtık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde mutlaka sizlerin talepleri de vardı. Hemen her yurt dışı ziyaretimize sizlerin de iştirak etmesini sağladık."
ifadelerini kullandı.

"İhracat yapmayan ilimiz kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmalarla, forumlarla, fuarlarla ve etkinliklerle ülkeyle dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık. Hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor.
Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir, salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fil dişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.
"

Bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan, dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren ihracatçıların çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, 2024'ün ilk beş ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen TİM mensuplarının Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi gördüğünü belirtti.


Erdoğan, başkalarının ne dediklerine değil, ihracatçılara baktıklarını ve yol yürüdüklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcım gerek Ticaret Bakanım gerekse diğer ilgili tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım aynı şekilde sizlerin en büyük destekçisidir." şeklinde konuştu.


“İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım, gerek Ticaret Bakanım, gerekse diğer ilgili tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım aynı şekilde sizlerin en büyük destekçisidir. İhracatçımızın, sanayicimizin, yerli yabancı yatırımcımızın, üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz, olmamalıdır. Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın ama biz de aramıza mesafe koymaktan çekineceğiz. Her fırsatta tekrarlıyorum. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir.
İhracat, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoludur. Türkiye tüketerek değil, üreterek istihdam oluşturarak, ihracat yaparak, büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temsil ettiği 150 bin kardeşimiz ülkemiz adına işte böyle önemli bir görev icra etmektedir
" diye konuştu.

“2023 yılını toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık"

Erdoğan, “Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına, Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine de imkan sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bütün bu emeklerini heba etmesine, engellemesine, işi yokuşa sürerek zorlaştırmasına izin veremeyiz. Türkiye'ye inandığınız, Türkiye'ye güvendiğiniz, Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum.
Kıymetli dostlar, Türkiye'nin dış ticarette, sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil rakamlarla çok net bir şekilde söylüyor.
Rusya - Ukrayna Savaşı'na ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik.
2023 yılının 255, 4 milyar doları mal ihracatı, 101, 7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık
" dedi.

Tüm zamanların rekoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.
Bu rekor yeni bir rekor da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdık. İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen olumlu veriler de eşlik ediyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs ayında da devam etti. İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi.
2024 yılı Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi"
diye konuştu.

İhracatçılara müjde

Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankamız ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını iyileştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Türk Eximbank 70 milyar liralık özkaynak yapısıyla ihracatçılara daha fazla destek verme imkanına kavuştu. Reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar liraya çıkardık.
Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Enflasyonda zor dönem geride kaldı

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalar, 6 Şubat depremlerinin faturalarına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz.
Hazırladığımız OVP ve 12. Kalkınma Planı'yla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Seçim kazanmak uğruna vaat dağıtmalara başvurmadık. Seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Hak hukuk diye ahkam kesenlerin nepotizm kitabını yazdıklarını görüyoruz. Biz siyasi olarak etik dışı olan yolların hiçbirine tevessül etmedik. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz.
Biz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz. Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için politikaları uyum içinde yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar olumlu seyrediyor.
Deprem felaketine rağmen yüzde 4.5'lik büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor.
Bakan Bolat: Ateşkes sağlanana kadar soykırımcı İsrail'e yaptırım devam edecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı. Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Bolat, "İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu. Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#TİM
#Haliç Kongre Merkezi
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