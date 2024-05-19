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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin mesaj: İyi haberler almayı umuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İran'a gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
20:59 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 21:56 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Helikopter
#İran
#İbrahim Reisi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye ne oldu son durum ne?