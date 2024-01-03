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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı: Menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:23 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:54 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kirman
#İran
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