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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu: Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti.

18:50 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:18 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini ilettiği, taziyelerini sunduğu ve sabır dilediği belirtildi.

"Türkiye komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edecek"

Görüşmesinde Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Reisi ve Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söylediği de belirtildi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İran
#Telefon Görüşmesi
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