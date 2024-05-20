Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu: Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini ilettiği, taziyelerini sunduğu ve sabır dilediği belirtildi.

"Türkiye komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edecek"

"Türkiye komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edecek"

Görüşmesinde Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.