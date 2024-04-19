|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve İran açıklaması: Farklı görüşler ortaya atıyorlar sahiplenen yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail ve İran gerginliği ile ilgili konuşan Erdoğan "İsrail ve İran farklı görüşler ortaya atıyorlar. Sahiplenme yok. Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." dedi.

Lokman Özdemir
14:13 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 14:31 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.




Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti


Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari bir çok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.


İsrail-İran gerilimi


İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. ABD burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.


Haniye ile görüşme


(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme) Gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım. Ona göre de adımlarımızı atalım.


Miçotakis'in Türkiye ziyareti


Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Bu ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. Biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl ulaştırabiliriz bunlarla ilgili görüşmelerimiz olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu: Tanzanya ile hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Tanzanya'dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan "İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Formu bu açıdan önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#İran
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. Yargı paketinde hangi maddeler, neler var? Yeni yargı paketi ne zaman onaylanacak 2024?