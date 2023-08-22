Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, her birini alınlarından öpüyorum. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyor. Dost ve müttefik ülkelerden 44 öğrencimiz eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü. Yeni mezunların katılımıyla teşkilatlarımız inşallah daha da güçlenecektir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı önemli değişiklilere gittik. Olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz. Gerek hizmet standardı gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılıkta geçmişle kıyas edilemeyecek seviyeye ulaştık. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli hizmetler alıyoruz. Dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Diyarbakır Annelerinin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Türkiye eninde sonunda mutlaka terör belasından kurtulacaktır. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer yok. Ne tırlar dolusu silahlar, ne de ağababalarından görülen destekler acı akıbetin önüne geçemeyecektir.
"YA TESLİM OLACAKLAR YA DEMİR YUMRUKLA YÜZLEŞECEKLER"
Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar, ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Başka bir yol yoktur. Düzensiz göçle, zehir tacirleriyle mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. Türkiye'yi mülteci akınlarıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken, biz sahil güvenlik güçlerimizle onları dalgaların arasından kurtarıyoruz. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri artırdık. 143 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledik. Son 2,5 ayda 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Tarihimizde kültürümüzde yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine müsaade edemeyiz. Bu meseleyi vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Tamamlanmasıyla 1 milyon kardeşimiz vatanlarına dönebileceklerdir. Körüklenen yalan furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda büyük yol kat etmiştir.