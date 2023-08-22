Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, her birini alınlarından öpüyorum. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyor. Dost ve müttefik ülkelerden 44 öğrencimiz eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü. Yeni mezunların katılımıyla teşkilatlarımız inşallah daha da güçlenecektir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı önemli değişiklilere gittik. Olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz. Gerek hizmet standardı gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılıkta geçmişle kıyas edilemeyecek seviyeye ulaştık. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli hizmetler alıyoruz. Dağa kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Diyarbakır Annelerinin cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Türkiye eninde sonunda mutlaka terör belasından kurtulacaktır. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer yok. Ne tırlar dolusu silahlar, ne de ağababalarından görülen destekler acı akıbetin önüne geçemeyecektir.