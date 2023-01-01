Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası seçim mesajı: 14 Mayıs en uygun tarih

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk." dedi.
Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimin, yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sisteminin ikinci seçimi olacağını da işaret etti.
Uzunca bir süredir hayata geçirme mücadelesi verdikleri 2023 hedefleriyle bütünleşen bu seçim dönemini ülkenin ve milletin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: