Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası seçim mesajı: 14 Mayıs en uygun tarih

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asır içindeki her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz Cumhuriyetimizin ilk asrında yapılan her şeyi, bundan sonrasının bir hazırlığı bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinde, ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri; milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yönetim sistemimizin ilk döneminde elde ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var gücümüzle çalışacağız."