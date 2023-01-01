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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası seçim mesajı: 14 Mayıs en uygun tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında seçim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi belirlerken kapsamlı değerlendirmeler yapıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde kararı kendisinin alacağını ifade etti.

20:11 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk." dedi.

"EN UYGUN TARİH 14 MAYIS"

  • Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumlu olduklarını vurgulayan Erdoğan,
    "Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclis'imiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
    değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 2023'te yapılacak seçimin, yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sisteminin ikinci seçimi olacağını da işaret etti.

"TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Uzunca bir süredir hayata geçirme mücadelesi verdikleri 2023 hedefleriyle bütünleşen bu seçim dönemini ülkenin ve milletin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asır içindeki her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz Cumhuriyetimizin ilk asrında yapılan her şeyi, bundan sonrasının bir hazırlığı bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinde, ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri; milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yönetim sistemimizin ilk döneminde elde ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kamu alacaklarının cezaları siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kamu alacaklarının cezaları siliniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılanmasının detaylarını duyurdu. Kamu alacaklarının yeniden yapılandıran kanun teklifinin hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi. KYK borçlarının faizlerinin silindiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı. İki bin lira altı vergi cezalarının da kaldırıldığının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını da siliyoruz." ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#14 Mayıs
#Seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası seçim mesajı: 14 Mayıs en uygun tarih
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