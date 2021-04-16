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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması İlk köprünün temelini haziranda atacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'a ilişkin müjdeli haberi veren Erdoğan "Kanal İstanbul’un üzerinden geçecek köprünün ilk adımını inşallah Haziran’da atacağız" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'a ilişkin güzel haberi duyuran Erdoğan "Kanal İstanbul’un üzerinden geçecek köprünün ilk adımını inşallah Haziran’da atacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Muhalefetin işi gücü bu ülkede herhangi bir işi yaptırmamak. Biz şu anda kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Şimdi ilk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. İnşallah ilk kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız.

Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp sahiplendirme ile birlikte bu adımı atıp temeli atacağız. İlk köprünün yapımına başlayacağız. Bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanında sürecin başlaması önem arz ediyor.

Bir diğer taraftan da ciddi hafriyat söz konusu olacak. Bu hafriyatların yapımı da sahiplenme bittikten sonra başlayacak. Küresel ve yerli sermayeden bu işe girecekler var. Korsorsiyom olarak da işi yürütecekler olabilir. Dış kredi veya tamamiyle içeriden bu işi yapmak suretiyle adım atmak da söz konusu.

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