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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır." dedi.

Semih Bozkuş
20:24 - 8/11/2023 Wednesday
Güncelleme: 20:37 - 8/11/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü yürekten tebrik ettiğini ifade eden Erdoğan, "Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır."




#Karabağ
#Azerbaycan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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