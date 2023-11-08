Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'ne ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü yürekten tebrik ettiğini ifade eden Erdoğan, "Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.
"Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır."