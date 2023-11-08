Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı: Kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı operasyona değinerek açıklamalarda bulundu. "Başka çarenin kalmadığı bir operasyondu." ifadelerini kullanan Fidan, "Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte." dedi.