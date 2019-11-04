Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.
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