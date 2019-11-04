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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Temel Karamollaoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Temel Karamollaoğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.

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