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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

12:16 . 16/06/2023 Cuma
AA
Erdoğan'dan 2022-2023 eğitim öğretim yılı mesajı.

Erdoğan'dan 2022-2023 eğitim öğretim yılı mesajı.

Erdoğan, okullarda yaşanan karne heyecanıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda,
"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum.
Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."
ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum."
dedi.


#Karne
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#eğitim
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