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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin açıkladığı programa canlı bağlantı ile katıldı. Burada müjde veren Erdoğan "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz. Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1e indirildi: KDV Ne Kadar Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Destek Paketinin açıklandığı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir. Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz." dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜDEN İTİBAREN YÜZDE 7 İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki Resmî Gazete'de yayımlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz insanı yaşat ki devlet de yaşasın düsturu olacaktır. Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır."


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