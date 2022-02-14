Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası zam yapan fırsatçılara sert tepki: Şiddetli cezalar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Abudabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın daveti üzeri ziyaret gerçekleştireceğini beliten Erdoğan, “Birleşik Arap Emirlikleri’ni son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Veliaht prensin Ankara’daki Kasım ayında temaları ile birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizi yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirliği ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz yeni elli yılına şekil verecek adımları beraberce atacağız” ifadelerini kullandı.

REKLAM

'Saldırıları güçlü şekilde kınadık'

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin diyalog ve işbirliğinin tüm bölgenin barış ve istikrarı açısından önem taşıdığına değinen Erdoğan, “Körfez bölgesinde tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abudabi’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları güçlü şeklide kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı işbirliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız” şeklinde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor. https://t.co/xPZh4eKl8G — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2022





REKLAM

Emine Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şeklide süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır” dedi.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli cezalar uygulayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indirimi uygulaması sonrası hafta sonu bazı marketlerin zam yaptığı iddialarına ilişkin ise, 'Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Marketlerin KDV indirimden sonra hafta sonu fiyat artışları olduğu iddiaları

Erdoğan bazı marketlerin KDV indirimi öncesinde fiyatları arttırdığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: “Bu konu ile ilgili gerek hazine ve maliye bakanım, gerek ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli ceza-i müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda tüm müfettiş ekipleri ile buraların denetimini sürdüreceklerdir”

REKLAM

DÜNYA Erdoğan’ın ziyareti öncesi BAE’den dikkat çeken açıklama: Yeni bir sayfa açıyoruz

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti.<br><br>BİRÇOK ÜRÜNDE FİYAT DÜŞÜŞÜ SAĞLAYACAK İNDİRİM<br><br>Temel gıda madddelerini kapsamasının yanında beyaz et, kırmızı et ve çocuk maması gibi ekstra olarak da birçok üründe uygulanacak olan KDV indirimi sonrasında gerekeni yapmayanlar için ise yaptırımlar geliyor. İşte detaylar... ÇAYDAN, PEYNİRE, ETTEN SIVI YAĞA BİRÇOK ÜRÜNDE FİYATLAR DÜŞECEK<br><br>Gıdada KDV indirimi süt, yoğurt, peynir, kırmızı et, beyaz et, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Bugün itibarıyla listede yer alan ürünlerde ciddi indirimler beklenirken, enflasyonla mücadele timleri de sahaya iniyor. Vergi müfettişleri, denetmenlerinin yer aldığı timler, KDV indirimlerinin fiyatlara yansımasını yerinden denetleyecek. Sadece raflara değil, geçmişe yönelik alım, satım fiyatları da karşılaştırılacak.<br><br> KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR<br><br>\"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri\" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. HANGİ ÜRÜNLERDE FİYAT DÜŞÜYOR?<br><br>Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. KDV indirimleri, pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Listede, \"Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, kon serveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları\" da yer alıyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.<br><br> Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atıldığı ifade edildi.<br><br> Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. ENFLASYON TİMİ SAHAYA İNİYOR<br><br>Bakanlıktan edinilen bilgiye göre enflasyonla mücadele timleri vergi denetmenleri ve müfettişlerinden oluşuyor. Enflasyon timi fiyatlardaki değişiklikleri yerinde denetleyecek. Hangi marketlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol edilecek. Timler sadece raflara değil geçmişe yönelik alım, satım fiyatlarını da karşılaştıracak. 81 İLDE DENETİMLER YOĞUNLAŞTI<br><br>Ticaret Bakanlığı da KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. KDV indirimi bugün ürünlere yansıyacak: Fiyat düşürmeyene ağır yaptırım Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV'nin ayrıntıları netleşti. Fiyatlara bugün yansıması beklenen ürünler arasında bakliyat, beyaz ve kırmızı et ile bebek maması da bulunuyor. İndirimleri fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırım uygulanacak. İşte hükümetin aldığı KDV kararı sonrası indirim ve fiyat düşürmeyenlerle ilgili yaptırıma dair son dakika haberinin detayları...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.<br><br>KDV İNDİRİMİ BAŞLADI<br><br>Bugünden itibaren uygulamaya geçen indirim için denetim hazırlıkları yapılırken, fiyatların ne kadar oynayacağı da merak konusu oldu. ÜRÜNLERİN İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ<br><br>KDV indiriminde temel gıda ürünlerinin fiyatı ise şu şekilde değişecek:<br><br>Et 135 lira 66 kuruş - 126 lira 16 kuruş Sivri biber 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş Pirinç 17 lira 95 kuruş - 16 lira 69 kuruş Çay 45 lira 90 kuruş - 42 lira 68 kuruş<br> Domates 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş Kırmızı mercimek 47 lira 95 kuruş - 44 lira 59 kuruş Kuru fasulye 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş Sıvı yağ 35 lira 95 kuruş - 33 lira 34 kuruş Toz şeker 9 lira 95 kuruş - 9 lira 25 kuruş Makarna 6 lira 85 kuruş - 6 lira 37 kuruş KDV indirimi uygulanan temel gıda ürünlerinin yeni fiyatları KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından temel gıda ürünlerinde fiyatların nereden nereye geleceği kuruşu kuruşuna hesaplandı.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



