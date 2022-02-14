Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi sonrası zam yapan fırsatçılara sert tepki: Şiddetli cezalar uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan'ın bu ziyarette yanında olamayacağını belirten Erdoğan, "Eşim Emine Hanım hala pozitif. Şu anda tedavisine devam ediliyor. Hamd olsun hafif bir şekilde geçiriyor" dedi. Erdoğan, KDV indirimi uygulaması sonrası hafta sonu bazı marketlerin zam yaptığı iddialarına ilişkin ise, "Kurduğumuz ekiplerle beraber, bizim attığımız adımlara ters adım atanlara ciddi cezalar uygulayacağız. Arzu edilmeyen adımlara atanlara cezalar ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Abudabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın daveti üzeri ziyaret gerçekleştireceğini beliten Erdoğan, “Birleşik Arap Emirlikleri’ni son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Veliaht prensin Ankara’daki Kasım ayında temaları ile birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizi yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirliği ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz yeni elli yılına şekil verecek adımları beraberce atacağız” ifadelerini kullandı.
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'Saldırıları güçlü şekilde kınadık'
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin diyalog ve işbirliğinin tüm bölgenin barış ve istikrarı açısından önem taşıdığına değinen Erdoğan, “Körfez bölgesinde tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abudabi’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları güçlü şeklide kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı işbirliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şeklide süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır” dedi.
Marketlerin KDV indirimden sonra hafta sonu fiyat artışları olduğu iddiaları
Erdoğan bazı marketlerin KDV indirimi öncesinde fiyatları arttırdığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: “Bu konu ile ilgili gerek hazine ve maliye bakanım, gerek ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli ceza-i müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda tüm müfettiş ekipleri ile buraların denetimini sürdüreceklerdir”