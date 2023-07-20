Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yılında dünyaya tarihi çağrı: KKTC'yi bir an önce tanıyın

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı önünü açarak sayın Ecevit'i sayın Erbakan'ı sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her şey yapıldı her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün direniş azmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türk ordusu 49 yıl önce omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs adasına barış, istikrar, demokrasi ve huzur getirdi.

Kahraman Mehmetçiğimizin adaya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türkünün asla yalnız olmadığını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ada'nın güneyinde ise kendisinin Kıbrıs'ın tek hakimi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor. Gerçekleri yani yaptıkları katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz. Rumların, Kıbrıs türküne tahammülü yoktur. Kıbrıs türk tarafının yarım asrı aşkın süre çözüm için ortaya koyduğu müzakelerden sonuç alınamamasının nedeni budur. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman müzakereden kaçmamıştır. Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Ada'nın iki unsurunun bir arada barış içinde yaşamasının yollarını samimi şekilde aradık. Bütün çabamız Ada'ya getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.