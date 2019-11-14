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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 36. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, KKTC'nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitleri rahmetle yad etti, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere, 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri şükranla andı.

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  • Bugün Kıbrıs Türkü'nün üzerinde özgürce yaşadığı toprakların, her türlü baskı ve tehdide rağmen Mücahitler ve Mehmetçiklerin kol kola, omuz omuza verdiği destansı bir direnişin eseri olduğunu belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurduğu devletini, demokrasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla taçlandırmıştır. Ancak, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar, maalesef, Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kıbrıs Rum tarafının Ada'yı, Kıbrıs Türk halkıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmaya yanaşmadığı gibi çözüm gayretlerini de sürekli baltaladığını vurgulayan Erdoğan, siyasi çözüm için bugüne kadar gereken her türlü kolaylığı gösteren Kıbrıs Türkü'ne yönelik tecridin ısrarla sürdürüldüğünü belirtti.

"Hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi, denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.

Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü'nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.

Bu iftihar gününüzde, Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini bir kez daha paylaşıyoruz. Şahsım ve Türkiye'deki 82 milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına Rabbim'den huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek diliyorum."

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