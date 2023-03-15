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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaoğlu’nun deprem bölgesinde seçim kampanyasını başlatmasına tepki: Siyasi arsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun  Hatay ziyareti sırasında depremzedeleri çadırlardan çıkarmaya çalışması ve mezarlıktaki bayrakların kaldırıldığına dair iftira atmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine turistik ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlığı, utanmazlığı bir tarafa bıraktık diyelim. Gece gündüz depremin ilk gününden beri orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

13:22 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyareti sırasında depremzedeleri çadırlardan çıkarmaya çalışması ve mezarlıktaki bayrakların kaldırıldığına dair iftira atmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesine turistik ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Sadece konuşan, sadece ezberlerini, yalanlarını tekrarlayan deprem turistleri ile kendimizi kıyaslayamayız. Bu kıyas bize de, depremzede vatandaşlarımıza da haksızlık olur.

'Deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlık'

Biz Hatay'ı ile, Kahramanmaraş'ı ile, Adıyaman'ı ile deprem bölgesine insanlarımızla dertleşmeye, çalışmaları koordine etmeye, talimatlarımızı vermeye gideriz. Bundan sonraki süreçte de çalışmaları yerinde görecek, depremzedelerimiz ile kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlığı, utanmazlığı bir tarafa bıraktık diyelim. Gece gündüz depremin ilk gününden beri orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz? Yarısı yalan yarısı yanlış bir konuşma depremde evi yıkılan hangi vatandaşımızın sorunlarına çözüm getirir? Böyle birisinin derdi ne ülkedir, ne milletir, ne de depremzedelerdir.

Depremzedelerin çadırlarını elinden almaya çalıştılar

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle bir araya gelmişti. Kırıkhanlılar, Kılıçdaroğlu'nun etrafına konuşma yapması için birkaç kişiyi topladığını, çadırlara hiç uğramadığını, dertlerini dinlemediğini söyleyerek sitem etmişti. Sude Çalışkan isimli depremzede, "Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar." sözleri ile Kılıçdaroğlu ve yanındaki partililere tepki göstermişti.









#recep tayyip erdoğan
#kemal kılıçdaroğlu
#hatay
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaoğlu’nun deprem bölgesinde seçim kampanyasını başlatmasına tepki: Siyasi arsızlık
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