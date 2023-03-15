Hataylı depremzedelerden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki: Çadırımızı almaya çalıştılar

Kılıçdaroğlu’na, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hatay’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’na, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. CHP liderinin uğradığı yerlerden biri de Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çadır kent oldu. Burada yemekhane olarak kullanılan çadıra giren Kılıçdaroğlu, bir grup depremzede ile görüşürken, çok sayıda vatandaş da dışarıda yağmurun altında onu bekledi. Ana muhalefet partisi lideri içeridekilerle yaptığı yaklaşık 20 dakikalık görüşmenin ardından çadır kentten ayrıldı. Dışarıda, yağmurun altında bekleyen depremzedeler ise Kılıçdaroğlu’nun çadırlara uğramadığını ve ihtiyaçlarını sormadığını söyleyerek ona tepki gösterdi. Bir vatandaş da, Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapması için yemekhane olarak kullanılan çadırın ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü.Öte yandan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır şebeke suyunun verilmediğini, bu sebeple duş, çamaşır yıkama gibi imkanlardan faydalanamadıklarını söyleyerek, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (Hatsu) ve CHP’li Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.