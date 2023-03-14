CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın

CHP yandaşı Enver Aysever, Youtube yayınında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na skandal bir çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Aysever, "Kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın" dedi. Muhalif Gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'na "Diyanet'in kapısına kilit vur" çağrısı yaptı. Muhalif Gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'na "Diyanet'in kapısına kilit vur" çağrısı yaptı. CHP'li gazeteci Enver Aysever, Youtube yayınında Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Aysever, "Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın. Bir müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda basıp dağıtacaksın" dedi. Aysever'in skandal açıklamaları şu şekilde: "Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyorum; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vuracaksın. Araştırma yapacaksın, Sayıştay'ı göndereceksin. Bu adamların altındaki araba nereden geliyor, bu ihaleleri kim alıyor? Bir kere bunları yapacaksın. Arkasından bir müdürlüğe indirgeyeceksin bunu ve bu tür kitap gibi ilmi çalışmaları da üniversitelere devredip, ilahiyatçıların elinden yapılıp Kültür Bakanlığı tarafından basılıp dağıtılmasını sağlayacaksın. Altını çiziyorum dini kitap dahi olsa mutlaka Kültür Bakanlığı'nın kültür hizmetleri tarafından sınırlı sayıda ve ilahiyat fakültelerinden geçerek yani bir dinin propogandası, bir mezhebin propagandası adına değil bilimsel bir veri varsa eğer üniversite yayınında çıkması gerekir."