Kılıçdaroğlu'ndan masaya alınmayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ziyaret

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında muhalefete "6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunmuştu. Baş'ın bu çağrısı, İYİ Parti tarafından olumlu karşılanırken Saadet Partisi başta olmak üzere diğer Altılı Masa liderleri, bu isteğe karşı çıktı.
Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş'a ziyaret
Altılı Masa'ya kabul edilmeyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 17 Mart Cuma günü saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. BTP’den yapılan açıklamada görüşmenin parti genel merkezinde olacağı belirtildi.