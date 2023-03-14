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Kılıçdaroğlu'ndan masaya alınmayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, masaya kabul edilmeyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ziyarette bulunacak. Kılıçdaroğlu-Baş görüşmesi, 17 Mart Cuma günü BTP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

16:37 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında muhalefete "6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunmuştu. Baş'ın bu çağrısı, İYİ Parti tarafından olumlu karşılanırken Saadet Partisi başta olmak üzere diğer Altılı Masa liderleri, bu isteğe karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan Hüseyin Baş'a ziyaret

Altılı Masa'ya kabul edilmeyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 17 Mart Cuma günü saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. BTP’den yapılan açıklamada görüşmenin parti genel merkezinde olacağı belirtildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş
CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

6'lı masadan BTP'li Hüseyin Baş'a ret: İYİ Parti ve CHP'nin girişimleri Saadet'i ikna etmeye yetmedi
6'lı masadan BTP'li Hüseyin Baş'a ret: İYİ Parti ve CHP'nin girişimleri Saadet'i ikna etmeye yetmedi

Millet İttifakı'na "6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, masaya kabul edilmedi. Baş'ın ittifaka katılma isteği sonrası Saadet cephesinden gelen açıklamalarda, BTP'nin 6'lı masaya katılmasına karşı mesafeli bir duruş sergilenmişti. Baş'ın masada olmasından mutluluk duyacaklarını duyuran CHP'nin ve konuyu masaya götüreceğinin sözünü veren Akşener'in çabası, Saadet Partisi'ni ikna etmeye yetmedi. 6'lı masaya katılım talebi reddedilen Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.


#Hüseyin Baş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
#BTP
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu'ndan masaya alınmayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ziyaret
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