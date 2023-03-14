Kılıçdaroğlu'ndan masaya alınmayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ziyaret

Millet İttifakı'na "6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, masaya kabul edilmedi. Baş'ın ittifaka katılma isteği sonrası Saadet cephesinden gelen açıklamalarda, BTP'nin 6'lı masaya katılmasına karşı mesafeli bir duruş sergilenmişti. Baş'ın masada olmasından mutluluk duyacaklarını duyuran CHP'nin ve konuyu masaya götüreceğinin sözünü veren Akşener'in çabası, Saadet Partisi'ni ikna etmeye yetmedi. 6'lı masaya katılım talebi reddedilen Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.