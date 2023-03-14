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FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Hepimiz yanınızdayız

Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından yurt dışına kaçan FETÖ'cüler sosyal medyadan dönüş ümidiyle CHP liderine mektup yazdı. Söz konusu mektupta "Halkımızın gerçek adalet ve hakiki eşitlik talebini haykırdığınız sürece hepimiz yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.

12:43 . 14/03/2023 Salı
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Tuna Bekleviç - Hakan Şükür - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuna Bekleviç - Hakan Şükür - Kemal Kılıçdaroğlu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
mensupları Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir bir açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Firari FETÖ'cü Tuna Bekleviç de CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na Türkiye'ye dönmek için hazır oldukları çağrısında bulunan Bekleviç'e destek ise FETÖ'cü Ahmet Kalkan, Emre Uslu ve Hakan Şükür'den geldi.

FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na: Hepimiz yanınızdayız

Bekleviç sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na hitaben yazdığı açık mektupta şunları söyledi:

  • "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık mektuptur. Türkiye'den çeşitli gerekçelerle yurt dışına göç son dönemde çok büyük sayılara ulaşmıştır. Uzun yıllar boyunca ötekileştirilen, baskı altında kalan, siyasi, dini veya etnik kimliğinden dolayı kendisini güvende hissetmediği için ülkesini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımız bu ülkenin değerleridir. Bir kısmı umudunu geri kazanmak, bir kısmı mesleğini icra edebilmek, bir kısmı adil yargılanmak, bir kısmı ise sadece güven içerisinde ülkesine dönebilmeyi ve ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine kavuşmayı hayal etmektedir.
  • Bizler hiçbir gruba karşı nefret taşımayan ve rövanş kaygısı gütmeyen; haksızlıklara karşı sessiz kalmak yerine hem yurt dışında hem yurt içinde sorumluluk almanın zamanının geldiğini düşünen vatandaşlarız. Kimsenin fikirlerinden, kimliklerinden veya tercihlerinden ötürü dışlanmayacağı bir Türkiye talebimiz var. Her alanda nefret söyleminin ve şiddetin son bulmasını, temel hak ve özgürlüklerin, evrensel ilkelerin, liyakatin, adaletin ve eşitliğin hepimizin ortak hedefi olmasını hayal ediyoruz.
  • 'Birleşe birleşe kazanacağız' sözünüzden aldığımız cesaretle muhalefet, gücünü farklılıklardan aldığı sürece, tüm muhalif güçlerin otoriterlik ve hukuk tanımazlığın zulmü karşısında birleşeceğini düşünüyoruz. Bizler siyasi pozisyonlar talep etmiyoruz. Ülkemize güven içerisinde dönebilmeyi, uzmanlıklarımız ile ülkemize değer katmayı ve sevdiklerimiz ile huzur içerisinde yaşayabilmeyi talep ediyoruz. Bu metni bir partinin, grubun veya bir cemaatin uzantısı olarak değil; bu duygularla yaşayan bağımsız bireyler olarak kaleme alıyoruz. İmzamız anonim olsa da duygularımız milyonlardır. Halkımızın gerçek adalet ve hakiki eşitlik talebini haykırdığınız sürece hepimiz yanınızdayız."

Hakan Şükür de Kılıçdaroğlu'na seslendi

FETÖ firarisi Hakan Şükür de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Tabi ki Adaletin olduğu günlerde ailemle orada olmak, sevdiklerine kavuşmak istiyorum. Tüm Dünya da Ülke özlemini çekenlerin özgür ve Demokratik günlere kavuşmasını isterim." sözleriyle dönüş istediğini dile getirdi.

Tuna Bekleviç - Hakan Şükür


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı masa
#aday
#FETÖ
#FETÖ'cüler
16 dakika önce
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FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Hepimiz yanınızdayız
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