Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?' sorusuna yuvarlak cevap

İYİ Parti lideri Meral Akşener:''Bıkmadan usanmadan konuştuk anlattık. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Geldiğimiz son noktada 6'lı masada millet iradesini kararlarına yansıtmaktan vazgeçmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.''