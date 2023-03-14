Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?' sorusuna yuvarlak cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda)
Türkiye 14 Mayıs 2023'te tarihinin en önemli seçimlerinden birisine sahne olacak.
Adaylığının kesinleşmesi sonrası Kılıçdaroğlu da, kazanması halinde seçim vaatlerini duyurmaya başladı.
Seçim vaatlerinin yanı sıra gündeme dair soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine konuştu. CHP Genel Başkanı'na FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceği soruldu.
Soruyu geçiştirdi
"FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, lafı yeraltındaki suç örgütlerine getirip soruya istenilen cevabı vermedi.
Verdiği cevapta FETÖ ve PKK'nın adını dahi geçirmeyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;
- "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz."