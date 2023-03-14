Kürşad Zorlu - Kemal Kılıçdaroğlu - HDP
CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşeceğini belirterek,
"Arkadaşlarım eş genel başkanlarla yapacağım görüşmeyi planlıyor"
demişti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ilişkin,
"Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir.”
açıklamasını yaptı.
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#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine onay
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