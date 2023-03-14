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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine onay

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşme konusuyla ilgili olarak “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir.” açıklamasında bulundu.

16:00 . 14/03/2023 Salı
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Kürşad Zorlu - Kemal Kılıçdaroğlu - HDP

Kürşad Zorlu - Kemal Kılıçdaroğlu - HDP

CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşeceğini belirterek,
"Arkadaşlarım eş genel başkanlarla yapacağım görüşmeyi planlıyor"
demişti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ilişkin,
"Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir.”
açıklamasını yaptı.

#Kürşad Zorlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine onay
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