Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu göndermesi: Özgür efendi hançer her an sırtına inebilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şehirlerimiz bizimle altın çağ yaşadı. Belediyelerin kaynaklarını hakkaniyetli dağıttık.





Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Artık tam saha pres yapacağımız bir şekilde çalışacağımız döneme giriyoruz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.





Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyeciliğe kadar, şehirlerimiz resmen seviye atladı. Görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşerilerimizin her anında yanında olarak hizmet ettik.





Belediyeleri sadece vatandaşların çöpünü toplayan, parkını yapan bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu beklenti sepetini karşılama çabasındayız.





"Şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız"

Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak bir vizyon ortaya koyduk. Gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamesi olarak kamuoyu ile paylaştık. Şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri düzeye kavuşturacağız. İstanbul harap oldu, İzmir zaten harap, Antalya harap oldu. Şimdi bu şehirleri gerçek belediyecilik ile buluşturmaya kararlıyız.





CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.





Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.





Şehirlerimizi huzurlu, güvenli yerleşim yerleri haline getireceğiz. Herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceğiz. Kaliteli hizmete önem veren yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe taşıyacağız. gerçek belediyecilik sözümüzü, şeffaf, yenilikçi, çağdaş, vatansever tanımlarıyla yükseltiyoruz.





"İstanbul, Ankara, Antalya harap oldu"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak; Biz sevdik aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettirdik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuz ile paylaştık. Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.





"CHP bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir"

Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. CHP, bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir.





Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.









Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya ilçe başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları;

Akseki Belediye Başkan Adayı- İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı- Durmuş Kaan Şahin

Elmalı Belediye Başkan Adayı- Durmuş Ali Gökçe

Alanya Belediye Başkan Adayı- Adem Murat Yücel (MHP)

Demre Belediye Başkan Aday- İbrahim Oğuz

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı- Mustafa Aksoy

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı- Ali Gülen

İbradı Belediye Başkan Adayı- Hatice Sekmen

Kaş Belediye Başkan Adayı- Mutlu Ulutaş

Finike Belediye Başkan Adayı- Cenk Şimşek (MHP)

Kemer Belediye Başkan Adayı- Rahman Şeker

Korkuteli Belediye Başkanı- Dr. Sadık Önal (MHP)

Kepez Belediye Başkan Adayı- Rıza Sümer

Korkuetli Belediye Başkan Adayları- Sadık Önal

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı- Durali Kolpak

Kumluca Belediye Başkan Adayı- Hüseyin Orhan Tekin

Manavgat Belediye Adayı- Prof. Dr. Süleyman Okudan

Serik Belediye Başkan Adayı- Veli Vural



