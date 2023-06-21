Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi: Birini İmamoğlu'na birini Yavaş'a ver otursunlar

Değerli kardeşlerim birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimiz bizim samimi gayretlerimizi görüp ödüllendirdi. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Birileri hazmetmekte zorlansa da geçerli oyların 27 milyon 834 binini alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik. Ezici çoğunlukla milletin güvenine mazhar olduk. seçim bölgelerinin hepsinde oylarımızı artırdık. Bayburt 82.45 ile, ilçelerde Harran 95,30 oy oranı ile en yüksek oyu veren yerler oldu. Depremde en ağır yıkımı alan Hatay'ın bizden yana seçim yapması bizleri mesut etti. Şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz."