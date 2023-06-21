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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi: Birini İmamoğlu'na birini Yavaş'a ver otursunlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan muhalefete tepki göstererek, "İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik. ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi yaparak, "Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk." ifadelerini kullandı.

14:05 . 21/06/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı'nı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan muhalefete tepki göstererek,
"İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi yaparak,
"Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk."
ifadelerini kullandı.


'Herkes tarih önünde hesabını verecektir'

Erdoğan muhalafetin seçim dönemindeki saldırgan tavrına gönderme yaparak,
"Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz. Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı yardık. Yalan siyasetini çalışmalarımızla boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında boğulurken biz halkımızın huzuruna eserlerimizle çıktık. Durmak yok yola devam dedik."
ifadelerini kullandı.

'Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı zaferle gösterdik'

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na koltuk göndermesi yaparak, "
Değerli kardeşlerim birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimiz bizim samimi gayretlerimizi görüp ödüllendirdi. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini hatırlatmıştır. Birileri hazmetmekte zorlansa da geçerli oyların 27 milyon 834 binini alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik. Ezici çoğunlukla milletin güvenine mazhar olduk. seçim bölgelerinin hepsinde oylarımızı artırdık. Bayburt 82.45 ile, ilçelerde Harran 95,30 oy oranı ile en yüksek oyu veren yerler oldu. Depremde en ağır yıkımı alan Hatay'ın bizden yana seçim yapması bizleri mesut etti. Şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz."
açıklamalarında bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefete tepki göstererek ''Küresel güç odaklarından 'aferin' almak için LGBT'yi savundunuz. Proje üretemediler bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler'' açıklamasında bulundu. 'Gerekirse 16’lı Masa yapın netice vermez' diyen Erdoğan, ''Masadakilerin sayısını çoğaltmak bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Nasıl istiklal harbinde milyonlar kenetlenmişse aynı kader ortaklığı 28 Mayıs’tan önce de sergilendi. Dünyanın dört bir tarafında 3 kıtada kardeşlerimiz ellerini semaya bizim için kaldırdı'' ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#TBMM
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