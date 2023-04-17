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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Demek ki tefecilerden söz aldı

İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğini vadeden Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, sözler aldı." dedi.

16:39 . 17/04/2023 Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.

Açılışa katılan Erdoğan halka hitap etti.

Birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

40 yıllık siyasi tecrübesini hatırlatan Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs seçimleri için net konuştu.

Seçimleri kazanma konusunda en ufak bir şüphesi olmadığını belirten Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Sandığın renginden şüphem yok"

"27 gün sonra sandıklara gidilecek. Çok kritik bir karar vereceğiz. İki farklı anlayış arasında 2 farklı tercih yapılacak.

Biz vatandaşımızın 21 yıldır sürdürdüğü kalkınma ile devam edeceğini biliyoruz.

Vatandaşımız geriye gidişe asla fırsat vermeyecek.

Ömrünün kırk yılında meydanların nabzını tutan bir siyasetçi olarak en ufak bir şüphem yok.

"Demek ki tefecilerden söz aldı"

Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan bir siyasetçi olarak sandığın renginden bir şüphe duymuyorum. Sonuçtan bağımsız bir hususu da belirtmek isterim.

Seçim dönemleri siyasetçilerin kantara çıktığı günlerdir. Millet bu dönemde siyaset kurumuna kulak kesilir, vaatlerini ölçer. Böylece gelecek 5 sene boyunca kim ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğine karar verir.

Üzülerek ifade etmek isterim ki muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek bir vizyonunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Ülkemizin 2002 öncesinde neden geri kaldığını da göstermiştir.

Tespitlerimizi haklı çıkartacak pek çok örnek var. Gerçek dünya ile ilgisi olmayan vaatler. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, sözler aldı.

"Böyle hiçbir lider görmedim"

O sözleri burada aktarıyor. 20 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım. Ama böyle yalan dolan hile başka böyle yalan dolan hile başka hiçbir lider görmedim. Bu SSK'yı batıran değil mi?

Savaş Ay hayatta olsaydı o hastanelerin halini tekrar gösterseydi. Şimdi şehir hastanelerimizle dünyaya meydan okuyoruz. Bay Bay Kemal, yap işlet devret nedir bilelim diyor. Öğrenemediysen ne yapalım seninle mi uğraşalım."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Finans Merkezi ile finans alanında bir üst lige çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Finans Merkezi ile finans alanında bir üst lige çıkacağız

Türkiye'de finansın kalbinin atacağı bankalar etabı bugün hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Finans sektörümüz açısından stratejik öneme sahip açılışı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki gücünü artırarak Türkiye’yi finans alanında bir üst lige çıkaracak, küresel bir merkez haline getirecek." dedi. Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu merkez, 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır." açıklamasını yaptı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstanbul Finans Merkezi
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