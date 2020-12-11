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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık yorumu: Gazı hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '2023’te aday olacağı' sinyalleri verdiği açıklamaları hakkında yorum yapan Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Geçtiğimiz günlerde TBMM’deki 2021 yılı bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023'te cumhurbaşkanlığına aday olacağına dair verdiği sinyaller gündeme damga vurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Karabağ zaferini kutladığı Bakü ziyareti dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da konuştu.

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AK Partili vekiller 'Aday olun' demişti

Gazetevi Hikmet Genç'in "2023 bütçe görüşmelerinde bir konuşması var Sayın Kılıçdaroğlu’nun. AK Parti grubundan bazı vekillerin “Aday olun” diye seslenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye bir çıkışta bulundu. Bu bütün siyasi çevreler tarafından “2023’te Kılıçdaroğlu'nun aday olacağının” sinyali olarak yorumlandı. Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Olmalı mı? Olacak mı?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; 'Gaza geldi' diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur

"İsabetli bir karar olur" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. Sayın Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil, bu onun kendi derdidir. Açıklama da sulandırılmış bir cevaptır" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum
OYNAT 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.' dedi.

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