Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur" denildi.
"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum"
Kazaya ilişkin bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.