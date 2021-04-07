Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Konyada düşen askeri uçakla ilgili açıklama
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Konya'da düşen askeri uçakla ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Konyada düşen askeri uçakla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur" denildi.

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum"

Kazaya ilişkin bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Konya'da gösteri uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu
GÜNDEM
Konya'da gösteri uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu

Konya'da gösteri uçağı düştü
OYNAT 00:55
Konya'da gösteri uçağı düştü
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler.
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