Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Konya'da düşen askeri uçakla ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 15:10 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 15:25 Yeni Şafak