Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar: Faiz düştü enflasyon da düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Erdoğan, "'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Asker, polis ve jandarmaya Allah'tan güç ve kuvvet vermesini ve her daim muzaffer eylemesini dileyen Erdoğan, yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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#CANLI: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Konya’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/I8tu9OWRjM — Yeni Şafak (@yenisafak) November 26, 2022

Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde de trenle Karaman'a devam ettiğimiz için yine istediğimiz gibi hasret giderememiştik. Bugün inşallah hem toplu açılış törenimizde hem canlı bağlantılarımızla hem genişletilmiş il danışma toplantımızda hem gençlerle buluşmamızda dolu dolu bir Konya programı yapacağız. Ne diyor aşık? 'Tatlı dile, güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Garibim geldik gitmeye, muhabbetimiz bitmeye, yarinen sohbet etmeye, doyulur mu doyulur mu?' Evet biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Bir de bu muhabbet, Darülmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor.

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Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin, kalbi kurur kalbi. Merhum Tanpınar, 'Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur' diyor. Bozkırın vefalı evladı Konya'mızda onu susturmaya çalışanlara inat, bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor. Konyalı olmak demek illa elinde etli etmek, ağzında Mevlana şekeriyle gezmek demek değildir."

İHA

"Gençlik yıllarımdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten gurur duyuyorum"

Şair Edip Cansever'in Mendilimde Kan Sesleri şiirinden "İnsan yaşadığı yere benzer" mısrasını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları, tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası, o vakur, o hikmetli, o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. İlk gençlik yıllarımdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref ve gurur duyuyoruz. Rabb'ime, bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamdetsem azdır."

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Alandakilere, "Konya'dan öyle bir ses verin ki sadece Türkiye'den değil, tüm bölgemizden, tüm dünyadan duyulsun" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Konya, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız, Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?"

Alandakilerin "evet" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah. Sizi tutana aşk olsun. Evelallah Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz. Maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarına, Mevlana'nın bendelerine. bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır." yanıtını verdi.

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İHA

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası

Konya'nın sadece geçmişiyle övünen değil, aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil, iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem ülkemiz önünde yepyeni pencereler açmıştır.

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Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu 1371 kilometrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eserin açılışını yapıyoruz. Konuşmamdan sonra dev ekranda bu açılışı yapacağız. Eğiste Hadimi Viyadüğü, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayakları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı Tren Garı ile çeşitli yol kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz."

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AK Parti'li belediyelerin her alanda kendileriyle yarıştığını ifade eden Erdoğan, Konya'nın kendisine verilen her emeğe, her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren, katma değere dönüştüren bir şehir olduğunu, bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Mevlana Meydanı'nı bugün 100 bine yakın Konyalının doldurduğunu dile getiren Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla meydanın bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu belirtti.

Konya'nın 15 milletvekilinden 10'unun AK Parti'li olduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimde 15'te 15 yapılmasını istedi. AK Parti Konya il teşkilatından bunun için söz alan Erdoğan, "Konyalı bu sözü verdiyse tutar" ifadesini kullandı.

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Konya'yı ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım bedeli bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira olan eserler." dedi.

Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da diğer 80 ille beraber Konya için de çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz"

"Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yatırımları evvelallah altyapısıyla, üstyapısıyla birlikte yaparız, bugün açılışını yaptığımız gibi. Bunlar, sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde, biz asla... Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca şehir hastanelerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Sosyal Güvenlik Kurumunu batıran sensin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sağlıkla ilgili yatırımları sürekli kötülediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tesisler koronavirüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye, her iki komşusunu da gözeten dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Gençler, biz bununla da kalmadık tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Yurt dışında katıldığımız tüm zirvelerde devlet başkanları ülkemizin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri hep şu, 'Başkan, bir taraftan Sayın Putin, bir taraftan Zelenskiy, her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' 'O bir sırdır' dedik."

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"Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz"

Kimseyle kavgalı olmadıklarını, düşman kazanma üzerine değil dost kazanma üzerine politikalar oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu geliyor, her tarafa gidiyor mu gidiyor. Ve Sayın Putin dedi ki 'Bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.' 'Tamam' dedik, 'Biz de varız.' Ve biz şimdi buğday alıp, un yapıp, bu unu fakir fukara garip gureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu... Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşur olurduk. "

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Faizde tek hareli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar."

Muhalefetin doğrudan devletin bekasını ilgilendiren hususlarda bile karşı tarafın safında yer aldığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edilen günlerde uluslararası basınla ağız birliği yaparak "Türkiye DEAŞ'a destek veriyor" iftirası attığını belirtti.

Erdoğan, "PKK'nın Suriye uzantısına yönelik harekatlarda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp terör örgütlerinin sözcülüğüne yeltendiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki mücadelemizi FETÖ'cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Batılı büyükelçilere mektup yazılarak, Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin vizyon projelerinin sabote edilmeye çalışıldığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

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"Bay Kemal senin aklın bu işlere ermez, o da olacak. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Şimdi biz, bu ara ne yaptık? Bir de Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hidroelektrik santralini yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. Yaklaşık 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan geri dönüş olacak ve 7 yılda kendi kendini, ne yapacak finanse edecek. Togg, yerli otomobil, önce ne dedi 'Bunun fabrikası yok, fabrikası nerededir' dedi. Biz buna rağmen 'Davet edelim de gelsin görsün' dedik. Davet ettik, gelmedi. Şimdi haber göndermişler galiba, doğru, yalan bilemem. 'Gezmek istiyoruz' dediler. Bana da sordular 'Davet edelim mi, gelsinler mi?' 'E gelsinler.' dedim. Görsünler de olur ya belki hak teslim ederler."

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"Sen birileriyle karıştırdın bu işi"

Muhalefetin yabancı yatırımcılara "Ülkeye gelmeyin" diye çağrıda bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin itibarını örseleme gayesi taşıyan demeçler verdiler. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdiler. Ya böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttılar. Yahu Kemal, kendine gel. Sen yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz PKK'nın bütün o uyuşturucuyla ilgili olarak, bütün o kökleri benim askerim, benim polisim toplayarak, ondan sonra da imhasını yaparak bu mücadeleyi sürdürüyor. Sen birileriyle karıştırdın bu işi, her zaman karıştırdığın gibi." dedi.

Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve savunmada yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarttığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ben şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. 20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı? Bizim SİHA'mız mı vardı? Bizim AKINCI'mız mı vardı? Bizim Kzılelma'mız mı vardı? Ama şimdi bunların hepsi var. Daha Başbakan görevini almamıştım ama seçimi kazanmıştık. Bu esnada Avrupa Birliği ülkelerini dolaşıyorduk ve süratle seçimi kazanan partinin genel başkanı olarak bir de Amerika'ya gittim. O zaman da Amerika'nın başında Bush vardı, oğul Bush. Dedim ki 'Sayın Başkan bak bize söz verdiniz. Söz verdiniz ama şu anda bize İHA bile göndermiyorsunuz. Biz terörle mücadele etmeyecek miyiz? Bu terörle mücadelede İHA önemli bir unsur. O zaman da Condoleezza Rice Dışişlerine bakıyor. Çağırdı ve Condoleezza Rice'a dedi ki 'Türkiye'ye süratle İHA gönderelim.' O zaman İHA verdiler. Fakat tabii biz zannettik kalacak bizde ama 24 saat, bilemedin 48 saat kalacak şekilde bize verdiler. Biz o İHA'larla koordinatları, teröristlerin kaldığı yerleri ne yaptık, tespit ediyorduk. Allah rahmet etsin o zaman Özdemir Bayraktar abimiz kalktı çocuklarıyla beraber adım attı ve hemen ilk etapta İHA'yı yerli olarak üretmeye başladılar. Aradan kısa bir süre daha geçti SİHA'yı da yaptılar. Şimdi tabii ihracata da başladılar. Şimdi bizim bütün kuvvetlerimiz onları kullanıyor. İHA, SİHA yetmez dediler ve şimdi bir de AKINCI'yı ürettiler. AKINCI'nın özelliği şu, F16'nın taşıdığı bombayı AKINCI da ne yapıyor, taşıyabiliyor."

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İHA

"CHP, emperyalistlerinin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır"

Milli insansız savaş uçağı Kızılelma ile bilgi veren Erdoğan, "Şimdi bir de Kızılelma. Kızılelma ile beraber bu ne demektir? Bu ufuktur. İnşallah fazla değil 2023'ün sonuna doğru o da seri üretimine geçmiş olacak. Rabbim yardımcıları olsun." dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı ve sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlanmadığını dile getiren Erdoğan, "Bizzat kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir batı demokrasisinde, milletine karşı beşinci kol faaliyeti yürüten bir siyasetçiyle karşılaşmazsınız. Biz işte bunun için mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır diyoruz. Biz işte bunun için CHP, emperyalistlerinin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır diyoruz. Biz işte bunun için Bay Kemal ve şürekasından ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmez diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 seçimlerinin, Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakta kalmayarak, sefil siyaset anlayışından kurtuluşunun da miladı olacağının altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını 85 milyon hep birlikte coşkuyla kutlarken, 'Türkiye Yüzyılı'na da güçlü bir giriş yapacağız. Tabii bunun için şahsım dahil olmak üzere partimizin tüm neferlerine önemli görevler, çok büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

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"Kesinlikle rehavete kapılmayacağız"

Tam 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş beceremeyenlerin 2023'te kaybedeceklerini anladıkça şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başarısını defalarca ispatladığı sandık güvenliği konusunu peşinen tartışmaya açarak esasen kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep yaptığımız gibi önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bu müfterilere fırsat vermememiz çok önemli. Teşkilatımızın uç beyleri olan mahalle temsilcilerimizin, üyelerimize ve seçmenlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaları şarttır. Tabandan tavana uzanan bir anlayışla 7 gün 24 saat sahada olacak, eksiklerimizi giderecek, güçlü yanlarımızı tahkim edecek, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Muhalefetin dağınıklığı, beceriksizliği ve iş bilmezliği karşısında kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Yine bu süreçte muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlara gelmeyecek, özellikle provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Onlar, engellemek için çırpınsalar da biz eser üretmeye devam edeceğiz. Birileri ülkeyi germek, ülkenin gündemini zehirlemek için çirkefleşse de biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Karşımızdakiler, çapsızlıklarını örtmek için yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin aydınlık yolundan asla sapmayacağız. 20 yıldır olduğu gibi milletimize muhabbetle, şefkatle, samimiyetle yaklaşacak, gönülleri kazanmaya, kalpleri fethetmeye gayret edeceğiz."

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Türkiye'nin son 10 yılında ardı ardına yaşanan badireler ve bunların yol açtığı doğrudan, dolaylı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Bilhassa son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların, insanlarımızın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri çok iyi biliyoruz. Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, yürüttüğümüz hazırlıklarla inşallah seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların çok önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Onca sıkıntının arasında Türkiye'de istihdamdan ihracata pek çok alanda rekorlar kırdırmaya ve nice abide eseri tamamlayarak hizmete açmaya devam ettiklerini ve devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Dış politikada ülkemizi getirdiğimiz seviyenin, orta ve uzun vadedeki siyasi ve ekonomik etkilerini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor. Önemli olan bizim sahaya çıkıp tüm bunları milletimizin her bir ferdine teker teker anlatmamızdır." dedi.

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"20 şehir hastanemiz var ve büyükşehirlerin tamamına yaygınlaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkarken, "Türkiye'yi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz" dediklerini anımsatarak, "Neydi bunlar? Bir, 'Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz.' Bunu başardık mı? Başardık. Şu anda elhamdülillah her yavrumuz okula başlarken sırasının üzerinde kuşe kağıttan kitaplarını görüyor mu? Biz kitap bulamazdık, kırtasiye dükkanında sıraya girerdik, bir hafta, 10 gün sonraya gün alırdık. Ama şimdi böyle bir sorun var mı? Yok. AK Parti iktidarıyla bu aşıldı. Aynı şekilde yardımcı ders kitaplarını, bu yıl onu da verdik. Daha önce böyle bir şey var mıydı? Yok." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de sağlıkta da şu anda fiziki noktada sorun olmadığını vurgulayarak, "Şu anda bir defa 20 şehir hastanemiz var ve büyükşehirlerin tamamına inşallah bu şehir hastanelerini yaygınlaştıracağız." dedi.

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45 günde İstanbul'da iki şehir hastanesi yaptıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir tanesini Yeşilköy Havalimanı'nda, bir tanesini de Anadolu Yakası'nda yaptık, 45 günde. O koronavirüs salgınının olduğu dönemde adeta o, bir ilaç gibi geldi. Şu anda Çam Sakura full çalışıyor. Ankara'da şu anda iki tane şehir hastanemiz var. Her ikisi de 4 biner odalı dev şehir hastanesi. Eskiden parası olanlar nereye gidiyordu? Cleveland'a. Şimdi diyoruz ki 'Cleveland'a niye gideceksin, Cleveland burada, gel buraya.' Bay Kemal, SGK'nin başındayken, hastalarımızı diyelim ki öldü, rehine alıyorlardı. Ya bunların gidecek yeri yok ya? Ama bu ülkenin toprakları bol herkese bir yatacak yer çıkar. Şimdi bizim boş bıraktığımız her alanın, her yerin, her kulağın, her gözün, muhalefetin yalan ve iftiraları tarafından doldurulacağını asla unutmayın."

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Erdoğan, eğitimde 81 vilayetin tamamında üniversite açtıklarını hatırlatarak, "Ne dediler? 'Ya ne gerek var, işte 76 tane üniversite var, 76 üniversite yeter.' Ama basmaz, basmıyor ama bizim derdimiz neydi? Benim Iğdır'daki, Muş'taki evladım, yavrum üniversite için kalkıp Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gelmesin. Ya, bizim profesörlerimiz, doçentlerimiz Iğdır'a, Ağrı'ya, Muş'a gitsin, orada onlara derslerini versin, bunu hallettik mi, bunu da hallettik." dedi.

Muhalefetin, "Biz Türkiye'nin yurt sorununu bir yılda çözeriz." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Ya sen neyi çözüyorsun? Büyükşehir belediye başkanlıkları kazandın 11 tane, hadi onlarla beraber yap yurtları, niye yapamıyorsun? Hayatları yalan, akşam yalan, sabah yalan, durumları bu. Şu anda 850 bin öğrenciye biz, Kredi Yurtlar Kurumunda hizmet veriyoruz." diye konuştu.

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İHA

"Seçime kaç gün kaldığına bakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ramazan ayından itibaren sahaya güçlü bir çıkartma yaparak seçime erkenden hazırlanmaya başladıklarını belirterek, "Genel Merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla yürüttüğümüz saha çalışmalarının müspet yankılarını her yerden alıyoruz. Şimdi bu programları sandık müşahitlerimize kadar uzanacak şekilde genişletiyor, derinleştiriyoruz. Ataların 'Erken kalkan yol alır' sözüne kulak vererek, seçime kaç gün kaldığına bakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Madem 2023, ülkemiz ve özellikle de gençlerimiz için bu kadar önemli bir kader seçimidir, öyleyse bizim de buna uygun şekilde hareket etmemiz şarttır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarın İstanbul'da, Galatasaray'a ait Nef Stadyumu'nda büyük bir toplantı yapacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

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"Orada İstanbul teşkilatının bütün ön hazırlıklarını, inşallah sinyalini vereceğiz, işaretini vereceğiz ve demek ki orada hazırlıklar yapıldığına göre, yani yaklaşık 50 bin civarında bir katılımın olacağı bir toplantı yapacağız. Bu tabii bir parti toplantısı, miting yapmıyoruz, parti toplantısı yapacağız ve inşallah oradan da İstanbul 'Beraber yürüdük biz bu yolda' şarkısını söyleyecek, 'Beraber ıslandık yağan yağmurda' söyleyecek, 'Durmak yok yola devam' diyecek."

Erdoğan, salondakilerin ayağa kalkmasını isteyerek, partisinin ana kademe, kadın ve gençlik kollarına, "2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?", Konyalılara ise "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor muyuz?" diye sordu.

Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın, AK Parti, Konya ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara gayretleri, emekleri, sadakatleri için şükranlarını sundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya il başkanı, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere teşkilatın tüm kademelerinde aşkla çalışanlara teşekkürlerini iletti.