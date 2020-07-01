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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sonrası ilk yurt dışı ziyareti: Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yarın günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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