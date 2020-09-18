Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan koronavirüs uyarısı İşi sıkı tutmak zorundayız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: İşi sıkı tutmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Etkilerini hala sürdüren koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına değinen Erdoğan, "Tekrar işi sıkı tutmak zorundayız. Bazı illerde pozitif dönüşler var" dedi. Ayrıca Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili yılbaşında olumlu gelişmelerin olabileceğini dile getirdi. Öte yandan Oruç Reis'in bakım için limana çekilmesiyle ilgili muahlefetin 'Türkiye geri adım' attı söylemlerine de cevap veren Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik, anlamlı bir mesaj. Diplomasiye bir fırsat yaratalım, Yunanistan bu fırsatı olumlu karşılasın diye yaptık. Ama bu demek değil ki, artık tamamen bizim araştırmalarımızı durdurma anlamına gelecek. Tamir bakımı bitince, Oruç Reis görevine dönecektir." diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artışla ilgili Erdoğan, "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız. O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşım, gerek düğün, nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımızı daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın, bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı. Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" dedi.

Bakan Koca: Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: Türkiye dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri

"Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağı açıklamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür bir haber bizler için üzücü olmuştur. Sayın Sarrac’ı bir yerde adeta darbeci Hafter’in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler. Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Sarrac’ın bu aldığımız haberleri. Bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma çıkışı açıklama: Sarrac'ın istifa kararı bizi üzdü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma çıkışı açıklama: Sarrac'ın istifa kararı bizi üzdü

"Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada’ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili görüşmeler hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur. Yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok. Biz Oruç Reis’i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reis’in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir. Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada’ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter eninde sonunda kaybedecek
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter eninde sonunda kaybedecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac'ın istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi. Erdoğan,'Bu haber bizler için üzücü olmuştur. Trablus'ta biliyorsunuz bir ara olumsuz gelişmeler oldu. Serrac yönetimi, darbeci Hafter'den kurtulma noktasına kadar geldi. Serrac'ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir.' ifadelerini kullandı.

Darbeci Hafter ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz.' dedi.


Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.