Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik toplantıda önemli açıklamalar AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yapıyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantıda önemli açıklamalar: 'AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yapıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "İklim, güvenlik, göç ve sağlık alanlarında yüksek düzeyli diyalog toplantıları gerçekleştirdik. Bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki AB tarafından karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diye konuştu. Erdoğan Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak da "AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yaparken Kıbrıs Türkü'nün hakkını görmezden geliyor. Avrupa Birliği çözüme katkı yapmak istiyorsa Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımalı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik toplantıda önemli açıklamalar: AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pazartesi sabahı hayatını kaybeden AP Başkanı Sassoli'nin vefatı nedeniyle sizlere de baş sağlığı diliyorum.

Geçen sene güvenlik algısının değiştiği bir döneme şahitlik ettik. Geleneksel tehditlerin yanı sıra salgın hastalıklar, terör gibi asimetrik meydan okumaya maruz kaldık.

Aşıya adil erişim adaletsizliği artarak devam ediyor. Sosyal barışa risk oluşturan bu tehditlerden hiçbir ülke azade değildir. Bu olumsuz iklimden AB de etkilenmiştir. Birliğin geleceğine dair Brexit süreciyle alevlenen tartışmalar salgınla birlikte yeni bir boyuta taşındı.

Türkiye, müzakere sürecini yürüten aday ülke olarak tedarik zincirleri, terörizm, göç, güvenlik, savunma, İslam ve yabancı düşmanlığı gibi temel konularda sorun çözücü role sahiptir. Bu süreçte Türkiye ve AB'nin ilişkilerini ileriye taşıması önemli hale gelmiştir. Olumlu gündemin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik.

AA

"AB TARAFINDAN KARŞILIK GÖREMEDİK"

  • İklim, güvenlik, göç ve sağlık alanlarında yüksek düzeyli diyalog toplantıları gerçekleştirdik. Bu adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki AB tarafından karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Tam üyelikten kaynaklanan haklarını kötüye kullanan ülkelerin bu süreçte engelleyici şekilde davrandıkları ortadadır. Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınmış olmasıdır. Türkiye'nin kararlı, sabırlı tutumu ile birlik içindeki yazılım hatalarının görülmesine katkı sağladığına inanıyorum.

Mevcut krizlere yenilerinin eklendiği konjonktürde göç sorunu derinleşerek devam edecektir. Bir taraftan düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelere yönelik yardımlarımızı artırırken diğer taraftan meseleyi asıl boyutlarıyla değerlendiriyoruz.

AA

"DAHA VİCDANLI SESLER YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalara da son verilmesi şarttır. Ege'deki müessif olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini bekliyoruz.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ortak menfaatimizedir. Vize serbestisi Turizm ve ticaret yanında Türkiye'nin tam üyeliği yönündeki ön yargıları kırmaya da katkı sağlayacaktır. Müzakerelerin başlatılması birçok konuda uzlaşmanın yolunu da açacaktır. AB'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz.

KIBRIS MESELESİ

  • AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yaparken Kıbrıs Türkü'nün hakkını görmezden geliyor. Avrupa Birliği çözüme katkı yapmak istiyorsa Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımalı.

Tam üyelik için attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliğe rağmen Türkiye Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlıdır.

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