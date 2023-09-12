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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büşra Soyal
19:18 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya
#Sel felaketi
1 saat önce
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