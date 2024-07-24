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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü için mesaj: Aydınlık yarınlara yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu anlamlı bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Krizlerin patlak verdiği, belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye Yüzyılı'na odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

20:51 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:17 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında
"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz"
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan şunları aktardı:

"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz.
Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e seslendi: Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dürüst siyasetin, verilen sözlerin arkası nda durmayı gerektirdiğini söyledi. "Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin; bedavaya verecekleri hizmetlere yaptıkları zamları düşürsünler." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'köpekler katledilecek' algısına sert cevap: Dağdaki katil sürülerine methiyeler düzenler bize merhamet nutku çekemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere konuştu. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeye dair konuştu. Sokakların güvenilir hale getirileceğinin altını çizen Erdoğan, düzenlemede algı yapan muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Kimse bize merhamet dersi vermesin” diyerek, “Bölücü terör örgütünün bebekteki beşiği katletmesine, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı teröriste methiyeler düzenler bize merhametten bahsedemez.” ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Lozan Barış Anlaşması
#Türkiye Yüzyılı
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