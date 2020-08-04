Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Lübnan paylaşımı Türkiye olarak her zaman Lübnanın yanında olacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan paylaşımı: Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüşerek geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
OYNAT 00:51
Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Abone Ol Google News
Erdoğandan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı.
İlk 7 gün denetimi

İlk 7 gün denetimi

81 il valiliğine genelge gönderildi.
Sevr Antlaşması'nı <br>altüst edecekti

Sevr Antlaşması'nı
altüst edecekti

​Fransız Le Figaro gazetesinden dikkat çeken analiz.
İsrail iddialarına yalanlama

İsrail iddialarına yalanlama

​Lübnan emniyeti ve Hizbullah açıklama yaptı.
Fenerbahçe <br>ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe
ligden çekiliyor mu?

​TFF'nin açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma çıkarttı.

Bakan Koca uyardı!

Bakan Koca uyardı!

​Hasta sayısındaki yükseliş ciddi seviyede.
Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut Valisi Abbud, ağlayarak açıklama yaptı.
Binalar yerle bir oldu

Binalar yerle bir oldu

Beyrut'taki patlamanın dehşete düşüren görüntüsü.
Lübnan'ı <br>sarsan patlama

Lübnan'ı
sarsan patlama

Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Seyahat uyarısını dört şehir için kaldırdılar.
Dehşet saçtı

Dehşet saçtı

Pompalı tüfekle eczaneyi bastı.
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Transfer operasyonlarının hepsi durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.