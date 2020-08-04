Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan paylaşımı: Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüşerek geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.