Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan paylaşımı: Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüşerek geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

Haber Merkezi 04 Ağustos 2020, 23:00 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2020, 23:20 Yeni Şafak