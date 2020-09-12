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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Bak senin tarih bilgin yok. Türkiye Cumhuriyetiyle uğraşma'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı birleşmesi gerektiğini belirten Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Türk halkına değil Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.

"Siz bize insanlık dersi veremezsiniz"

Macron'un hadsiz açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor Suriye'de, Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve Wagner diye silahlı güçler bütün bunların yanında Fransa sürekli gündemde. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Libya'ya petrol, Afrika ülkelerine elmas için gidiyor" ifadelerini kullandı.

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