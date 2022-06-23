Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2022