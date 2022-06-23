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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakk'ın rahmetine kavuşan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı yayınlayarak, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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