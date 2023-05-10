Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Biz Mardin'i çok seviyoruz. Mardin Pazar gününe hazır mısınız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Sevgili Mardinliler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dinlerin, dillerin medeniyetlerin beşiği Mardin bugün başka bir güzelsin. Tarihi sokakları, hanları, asırlık ibadethaneleri ile ne güzelsin Artuklu. Zeytini, zeytinyağı ile ne güzelsin Derik. Altın renkli buğdayları bereketli ovası ile ne güzelsin Kızıltepe... Özel takip edeceğim bakalım Kızıltepe'den nasıl bir ses gelecek. Kadim tarihi, gümüşü, kavunu, konakları ile ne güzelsin Midyat. Beyaz suyu, kaleleri, üzüm suyu kanalı ile ne güzelsin Nusaybin. Ne güzelsin Ömerli. Gençler siz bugün bir başkasınız. Sizin heyecanınızdan şunu anlıyorum Pazar günü Mardin bir başka gümdürdeyecek. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.

"HDP'YE ÜLKEMİZİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Bize Mardin'den daha güzel kardeş mi olur? Bu kadim coğrafyada tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü? Çünkü terör vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanı da meşrulaştırmaya çalışanı milletim affetmez.

Buradan hep beraber seslenelim. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Anlaştık mı? PKK'dan DEAŞ'a kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Arap deyince DEAŞ'ı öne sürenler, bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Birliği dirliği her şeyin üzerinde gören Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

"HEPSİ ELİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYOR"

Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez. Sapkın akımların önünü açanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle yanımızda olmasını isteyebiliriz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi. Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp ovaya salsanız akşama kaybedip evine döner.