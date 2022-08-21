Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye: Yüreğimiz dağlandı

\"Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum.\" diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.<br>Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.<br>