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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye: Yüreğimiz dağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mardindeki kazada hayatını kaybeden Ekincinin ailesine taziye: Yüreğimiz dağlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ünal Ekinci'nin ailesi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.

Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye: Yüreğimiz dağlandı
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye: Yüreğimiz dağlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah' ifadelerini kullandı.

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
FOTOĞRAF 11
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Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada olay yerinde bulunanlardan Gülsen Esen, kazanın etkisini hala atlatamadığını söyledi.<br>
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\"Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum.\" diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.<br>Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.<br>
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Kolundan yaralandı<br><br>Ercan Çeyez (17) ise, ilk kazayı görüp kardeşinin orada olabileceğini düşünüp, olay yerine gittiğini belirtti.
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Araçtan kopan parçanın çarpması sonucu yere düştüğünü anlatan Çeyez, başını kaldırdığında tırın yanından geçtiğini gördüğünü söyledi.<br><br>Çeyez, \"Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti.\" dedi.
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\"Bir şeylerin patladığını düşündük\"<br><br>Kazanın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Şahin Ektiren ise, çalıştığı sırada şiddetli bir ses geldiğini belirtti.
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Ektiren, \"Önce bir şeylerin patladığını düşündük. Dışarı çıktığımızda bir toz bulutu vardı. Baktık 2 araç devrilmiş. Ne olduğunu bilmiyorduk. Toz bulutu gidince tırın devrildiğini gördüm. Şoförü çıkmaya çalışıyor. Hemen yardıma koştuk. Emniyet kemeri onun sıkıştırmıştı. Bıçakla kemeri kestik, araçtan çıkardık, onu hastaneye gönderdik. Sonra polis ekipleri geldi. Biz içeri geçtik\" diye konuştu.<br>
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Bu sırada kazanın nasıl olduğunu anlamak için kamera görüntülerini izlemeye başladıklarını anlatan Ektiren, yine sesler gelmeye başladığını duyunca dışarı çıktıklarını söyledi.<br>
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Ektiren, \"Çığlık sesleri gelmeye başladı. İkinci kaza oldu. Daha çok can kaybı yaşandı. Bu sefer diğer yaralıların yardımına koştuk. Artık bu kazaları istemiyoruz. Bu en kötüsüydü, daha kötüleri yaşanmasın.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, bir polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazanın tanıkları, o anları anlattı.

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