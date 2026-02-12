Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'teki kavgaya sert tepki: CHP'nin faşizan zihniyetine bir kez daha tanık olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Muhalefetin şiddet dozu artıyor"

Muhalefetin şiddet, hakaret ve tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçektir ki AK Parti bugün Türkiye’nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı’dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa evelallah 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Türkiye’nin aydınlık yarınları teminat altındadır. Bakın bunu öyle laf olsun diye asla söylemiyorum. Aksine burada çok yalın bir gerçeği ifade ediyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Unutmayın ezberler bozuluyor. Kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Bütün bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı’nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Şurası tartışmasız bir hakikattir ki belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye’nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Tecrübeli, liyakatli, dürüst ve çalışkan kadroların iş başında olmasıdır.

"Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor"

Doğal afetten savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor, Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz kökü mazide gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, ünvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu çok stratejik bir vazife icra etmektedir.

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık. İftira 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız.

Meclis'teki yumruklu kavga

CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı milletin kürsüsünü işgal dahil sergilediler. Bu gidişi durdurmaya gücünüz yetmez Özgür. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydınız da bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler, bunların iliklerine kadar sinmiş. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul'a taşıyarak nasıl bir zihne sahip olduklarını gösterdiler. TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir? Kavgayı yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar küçük düşeceksiniz. "Ana muhalefetin siyaset kurumuna güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, milletimizi rencide eden saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum.







