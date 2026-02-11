İletişim Başkanı Duran'dan Meclis'teki provokasyona tepki: Demokrasiye saldırıdır kınıyorum

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Anayasa’nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüye yönelmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşanmış, tartışmaların büyümesiyle bazı milletvekillerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görülmüştü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlık"

Duran, CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin etmesini engellemeye yönelik girişimini “demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlık” olarak nitelendirdi ve bu yaklaşımı kınadığını ifade etti.

"Hiçbir girişim TBMM’nin çalışmalarını gölgelememeli"

Gazi Meclis’in vakarını ve demokratik ortamını korumanın tüm siyasi partilerin görevi olduğunu vurgulayan Duran, meşru süreçlerin sabote edilmeye çalışılmasının siyasi rekabet değil, demokrasiye saldırı anlamına geldiğini belirtti. Duran, hiçbir girişimin milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin çalışmalarını gölgelememesi gerektiğini kaydetti.







