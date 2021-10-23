Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ola oyuna gelmeyin kimse kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Ufku dar olanların, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenlerin kendilerinin çok boyutlu dış politikasını anlayamadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Dahası muhalefetin ve zihnini yeminli Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı kesimlerin, attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ürün alıp satmamış, ihracat, yatırım, üretim, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler 'Türkiye'nin Afrika'da ne işi var?' diyor."

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/pf1zpWzgfs — Yeni Şafak (@yenisafak) October 23, 2021

"Batı bize insanlık dersi veremez"

Aynı soruyu Türkiye'deki lejyonerleriyle birlikte tescilli sömürgecilerin de sorduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele, sömürgecileri ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Siz değil misiniz, Cezayir'de 1 milyon insanı katlettiniz, Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz, Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, batı, Fransa bunu yapanlar. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunlar önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Küresel vizyonumuzun en önemli parçalarından olan Afrika kıtasıyla iş birliğimizi, sömürgecileri ve içimizdeki beşinci kollarını rahatsız etme pahasına önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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"Biz eserlerimizle konuşuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de yaptıkları yatırımları anlattığını belirterek, "Şu iki kalemi düşünün yaklaşık 160 ayrı tesis ve uluslararası. Peki, bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz." dedi. Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Erdoğan, o sırada sahneye çıkan Hamza isimli bir çocuğa oyuncak hediye etti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz Ziya Paşa'nın sözüyle hep konuşuyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar, şimdi gelirken Şehir Hastanesi'nin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi hamdolsun. Nasıl, memnun musunuz? İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Bugün tabii bir de millet bahçesinin açılışını da yapacağız. Onu da inşallah en güzel şekliyle Eskişehir'imize kazandırmış olduk. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eserlerin inşasına destek veren mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Allah ömür, millet de yetki verdikçe Eskişehir ile diğer 80 vilayetimiz için de çalışmayı sürdüreceğiz. Tabii bunun için önümüzdeki 1,5 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskişehir 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. Çok çalışacağız."

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Erdoğan'dan memurlara çağrı

2023 seçimleri yaklaştıkça, muhalefetin pervasızlıklarının ve provokasyonlarının arttığını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit ettiği açıklamalarına da sert tepki göstererek memurlara çağrıda bulundu: "Yalan terörü estiriyorlar. Her yola başvuruyorlar. Önce sığınmacılarla ilgili, sonra da yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar. Sonra polisler, öğretmenleri tehdit ettiler. Sen kimsin benim memurumu tehdit ediyorsun. Memuruma sesleniyorum: Sakın ola bu oyuna gelmeyin. İşinizi doğru yaptığınız müddetçe kimse kılınıza dokunamaz."

OYNAT 01:39 Devlet Bahçeli'den bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na: Süre doldu ne oldu Kılıçdaroğlu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. Süre doldu bir gün geçti ne oldu Kılıçdaroğlu?' ifadelerini kullandı.

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