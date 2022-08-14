Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız

Bakan Akar er meydanında: Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen Kurtdereli Yağlı Pehlivan güreşlerinin final gününe katıldı. Toplamda 14 ayrı kategoride düzenlenen güreşlerin final müsabakası öncesinde Bakan Akar, finale kalan başpehlivanlar Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan'a başarılar diledi. Akar, burada yaptığı konuşmada, 'Çok sevgili hemşerilerim, değerli güreş severler, hepinizi sevgiyle saygıyla, hasretler selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ata sporumuz, bu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz ve devamını diliyoruz. Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermek. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun' dedi. Bakan Akar'ın konuşmasının ardından tribünlerden 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıldı.