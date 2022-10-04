Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Yaptığı konuşmada Yunanistan'a da mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan feribotlarından o masum ve zavallı insanları nasıl Ege ve Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz. Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır. Bizim firkateynlerimiz koşuyor ve onları denizden kurtarıyor. Çünkü biz Müslümanız. Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

"GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"

"Şimdi çıkmış Yunanistan'ın Başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Türkiye'ye karşı yardım istiyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

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OYNAT 01:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'den yardım istemesine ilişkin, 'Yunanistan başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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