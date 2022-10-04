Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası açılış programında yaptığı konuşmada Yunanistan'a da mesaj verdi. "Şimdi çıkmış Yunanistan'ın Başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Türkiye'ye karşı yardım istiyor. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Yaptığı konuşmada Yunanistan'a da mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan feribotlarından o masum ve zavallı insanları nasıl Ege ve Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz. Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır. Bizim firkateynlerimiz koşuyor ve onları denizden kurtarıyor. Çünkü biz Müslümanız. Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz." dedi.
"GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"
"Şimdi çıkmış Yunanistan'ın Başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Türkiye'ye karşı yardım istiyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.