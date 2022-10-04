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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası açılış programında yaptığı konuşmada Yunanistan'a da mesaj verdi. "Şimdi çıkmış Yunanistan'ın Başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Türkiye'ye karşı yardım istiyor. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miçotakise: Gereği neyse her zaman yapacağız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Yaptığı konuşmada Yunanistan'a da mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan feribotlarından o masum ve zavallı insanları nasıl Ege ve Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz. Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır. Bizim firkateynlerimiz koşuyor ve onları denizden kurtarıyor. Çünkü biz Müslümanız. Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

"GEREĞİ NEYSE YAPACAĞIZ"

"Şimdi çıkmış Yunanistan'ın Başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Türkiye'ye karşı yardım istiyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'den yardım istemesine ilişkin, 'Yunanistan başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
OYNAT 02:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimiz vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır
OYNAT 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimiz vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. CHP'nin tek parti döneminde uygulamaya soktuğu Arapça ezan okuma yasağına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek, Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına döndü ve bugünkü haliyle 'Allahu Ekber Allahu Ekber' diye nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki, durduracağız, susturacağız. Ne durdurabildiler, ne susturabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir kez daha söylemek isteriz ki, istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız, ezansız olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

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