Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'da 31 Mart mesajı: Milli irade bayramı ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Muğla mitinginde halka hitap etti.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk.





Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.





"Muğla hak ettiği yerde değil: Belediye projelerimizi engellemek için elinden geleni yaptı"

Muğla'nın delikanlıları geçim için gurbete giderdi. Muğla şimdi bırakın Türkiye'yi dünyanın göz bebeği hale gelen şehre dönüşüyor. Muğla hak ettiği yerde değil. En büyük engel ise bu şehri büyükşehir belediyesini yöneten zihniyet. Hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görüntüsünde tutanlar projelerimizi engellemek için ellerinden geleni yaptı. Muğla Belediyesi'nin engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. Bugün turizm ve tarımda Antalya gerisinde kalışmışsa tek sebebi bu zihniyet ve onun temsilcileridir. Bu seçimlerde Muğla belediyesi için Aydın hocamızı aday gösterdik. akademide, siyasette saygın, çözüm odaklı isimler arasında yer alan isimdir. Muğla'mızı diğer alanlarla Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygu adımlarla ilerlemesini istiyoruz.





"31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"

Muğla ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mısınız? Şu an rakamı aldım, 50 bin kişi var. 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz. İkinci asra yakışır yeni kalkınma hamlesinin startını sizlerle sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.



