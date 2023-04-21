Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Karadeniz gazı tepkisi: Biz bunları nasıl başbakan nasıl bakan yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanında Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu.





'İki bayramı bir arada yaşayacağız'

"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.





Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.









'Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir'

Yarın deprem bölgesinde inşa edilen köy konutlarının teslimiyle afetzede kardeşlerimize iki bayramı bir arada kutlayacağız. Biz İHA, SİHA TCG Anadolu derken savunma sanayii ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir.





Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Son günlerde birileri "Millet kuru soğan alamıyor, et alamıyor. Siz yol ve gemi açılışı yapıyorsunuz" diyor. Küresel sağlık krizleri ve bölgemizdeki savaşların elbet bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri en aza indirmenin derdindeyiz.





Bundan önce Bay Bay Kemal, Savaş Ay sağ olsaydı da orada Bay Bay Kemal saf saf duruyor. O hastanelerin hali neydi? Okmeydanı SSK Hastanesi'nin hali neydi? Hastanede ölüyorsa bir vaatndaşımız orada rehine olarak kalıyordu. Sen önce bunların hesabını ver. Sen hastanede rehine olarak kalanların hesabını ver. Senin gidecek yerin yok.

Sayısız tuzağı bozduk. 14 Mayıs'ta çok güçlü bir destek istiyorum. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da biziz.





872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar süratle devam ediyor. Bu yıkım deprem gerçeğini yeniden acı bir şekilde hatırlattı. Marmara depremi sonrasında güçlü bir talep gelmişti. Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlık yapmamızı beklemiyor.





Sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleri ile 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. 6 Şubat’ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları yürütürken diğer yandan ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz.





1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul stratejik önemi sebebiyle seferberlikte ilk sırada yer alıyor. 39 ilçede 220 binadaki 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımı 695 bin konuta her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor.





Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Daha önce Esenler’de 60 bin konutluk dönüşüm projenin ilk etabını teslim etmiştik. Pazartesi günü 12.418 konutluk proje olan Fikirtepe’de anahtar teslimlerini gerçekleştirdik. Bugün Gaziosmanpaşa, Esenler ilçemizdeki 2 bin 158 konutun temelini atıyoruz. Ayrıca Esenler’deki kuzey rezerv alanında 2067 konutun, 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Toplam 6 bin 635 konut ve 201 dükkandan oluşan dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.





İstanbul’da her biri 500 er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa’da 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakasında 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusu epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. 1.5 milyon yerinde konutta en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalarına kavuşturacağız.





Cumhurbaşkanı Erdoğan iki müjdeyi birden açıkladı

'İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. İkinci müjdemiz kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.





Vatandaşlarımız dönüşüme giren konutlarının maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.'





İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün İstanbul şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığım iki müjdemizi paylaşacağız.





'Yarısını devlet karşılayacak'

İlk müjdenin adı kentsel dönüşlümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon için 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.





'0,79 faizli 10 yıl vadeli kredi'

Örneğin vatandaşımız yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10’u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.





'Aylık taksit 5 bin 625 lira'

Yüzde 10’u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin katkıları ile uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.





'Devlet hibesi ve kredisi ile yanınızda'

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesi ve kalitesi ile gerçekleştirerek herhangi bir istismara yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0.79 faiz oranı ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yapmak istiyorsa devleti hibesi ile kredisi ile yanındadır.





'5 Yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakla kararlıyız'

Kampanyayı İstanbul’da başlatıyoruz. Amacımız 1.5 milyon konuttan durumu acil olan 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde tamamlamaktır. İstanbul’da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyayı Bakanlığımız ilan edecek. Ülkemize İstanbul’umuza ve bundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

'Kira yardımı 5250 lira oldu'

İkinci müjdemiz İstanbul’da kira yardımları ile ilgili. İstanbul’da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplere hayırlı olmasını diliyorum.

'Biz yatırımlarla konuşuruz'

Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla, başarılarımızla konuşuruz. Milletimizi köken vurgusu ile bölmek isteyenlere bir bakın. Bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bakın. Kılıçdaroğlu’nun başında bulunduğu SSK’yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçim kaybettirmek dışında bir vasfı var mı? Hadi geçmişte bir şey yapamadı diyelim bundan sonrasına dair vizyonuna bakın.







