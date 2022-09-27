Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut eleştirilerine tepki: CHP ve şürekâsı ne hizmet eder ne de edilmesine izin verir

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa üç maymunu oynuyor

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Sene başından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, güçlenerek büyümeyi de hep birlikte göreceğiz diyen Erdoğan, "İhracatta her ay rekor kırdık. Avrupa'da havalimanları kriz üstüne kriz yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Yatırımlara ara vermediğimiz gibi vatandaşlarımızı da enflasyona karşı yalnız bırakmadık, milletimize sahip çıkıyoruz.

Son 20 yılda olduğu gibi vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız.

1 milyon 170 bin konutu inşa etmiş ve sahiplerine teslim etmişiz. 2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Projelerimize kara çalıyorlar. Siz bugüne kadar ne yaptınız?

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesinden rahatsız oldu

Benden dinledikleriniz sizde kalmasın. Bunu gittiğiniz her yerde anlatın. Siyasette gevşemeye yer yoktur. Siyaset arenasında iş yapanların, kalbi ülkesi ve milleti için çarpanların herkesten daha gayretli olması gerekiyor.

Gençlerimize emeklilerimize şehit yakını ve gazilerimize özel yer ayırdığımız TOKİ kampanyamız rekor başvuruya ulaştı. Siz ne yaptınız? 14 tane büyükşehir belediye başkanız var siz ne yaptınız? Yapamazsınız. Sadece iftira yalan dolan talan. Önüne arkasına bakmadan kampanyayı kötüleme yarışına girdiler. CHP ve şürekası ne hizmet ederler ne hizmet edilmesine izin verirler.

Bu dönemde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve cumhur ittifakı iken, en büyük talihsizliği bu takoz muhalefetidir." dedi.